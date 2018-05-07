Сводка с дорог за выходные: две аварии, восемь пострадавших, 800 превышений скорости

Превышение скорости является основной причиной двух серьезных ДТП, случившихся в выходные, в которых было ранено восемь человек.

Как сообщает Инфотаг, в первом случае на трассе Кишинев-Леушень водитель Dacia попытался не разминулся на повороте с Mercedes, управляемый 23-летней женщиной. Ранеными оказалось шесть человек - оба водителя и четверо пассажиров. По предварительной информации, женщина-автомобилист совершила неправильный маневр и не сбросила скорость.

Во втором случае в Вулканештах владелец Mercedes не отреагировал на требование полиции остановиться и прибавил скорости. Его начал преследовать экипаж дорожной полиции. Мужчина не справился с управлением и врезался в припаркованных грузовик.

Он и его жена доставлены в местную больницу в бессознательном состоянии.

Всего за 48 часов инспекторами было зафиксировано превышение скорости 800 водителями (в среднем на 20-40 км).