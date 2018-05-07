Средневековые гобелены дают ключ к разгадке тайны Девятой Планеты

Теоретическое существование Девятой Планеты подтверждается средневековыми источниками.

Девятая планета Солнечной системы пока существует только в теории, она бы объяснила многие гравитационные процессы, однако ученые ее пока так и не нашли. Предполагается, что это ледяной гигант в 10 раз тяжелее Земли. Ученые из университета Белфаста собираются исследовать средневековые записи и гобелены Ирландии, Англии и России, фиксирующие появление комет, передает Моя планета.

Издание LiveScience приводит слова астронома Педро Ласерды: «Мы возьмем орбиты существующих ныне комет и рассчитаем два варианта их полетов в прошлом: с учетом существования Девятой Планеты и без нее. Сличение со средневековыми источниками покажет, какая симуляция точнее и подтвердит или опровергнет существование планеты».

Кометы неоднократно появлялись в различных древних источниках.