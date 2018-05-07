В Азербайджане трактор перевернул прицеп с работницами: пять женщин утонули

В Азербайджане перевернулся трактор с прицепом, в результате ЧП погибли пять человек, передает "Интерфакс".

По данным местных СМИ, авария произошла на территории Сабирабадского района в центральном Азербайджане. По предварительной информации, в прицепе находились женщины, ехавшие на работы на хлопковое поле. Прицеп перевернулся в воду, и пять человек утонули, пишет vesti.ru

В результате ДТП еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.