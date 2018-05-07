Стороны договорились активнее налаживать культурные связи между городами, поддерживать друг друга в привлечении инвестиций и развитии инфраструктуры, реализовывать совместные проекты с участием жителей обоих городов, в том числе – молодежи.

Церемония подписания соглашения состоялась в Тараклии, 6 мая, в день храмового праздника этого, населенного преимущественно болгарами города.

Примар Тарклии Сергей Филипов почеркнул, что Оргеев является сегодня одним из наиболее динамично развивающихся городов Молдовы и что это развитие связано с приходом на пост примара Илана Шора. Филипов проявил заинтересованность в детальном изучении оргевского опыта и его применении вТараклии.

В свою очередь Илан Шор выразил надежду на то, что подписание Соглашения о сотрудничестве между Оргеевом и Тараклией позволит объединить усилия для улучшении жизни в обоих городах.

Также, Илан Шор, пользуясь случаем, поздравил руководство и жителей города с главным праздником – Храмом города. Обратив внимание на то, что покровителем праздника является Святой Георгий, олицетворяющий победу добра над злом, Примар Оргеева пожелал тараклийцам новых победи и достижений, а также мира и благополучия. В честь праздника, от лица оргеевчан, Илан Шор подарил примарии города Тараклия современный проектор.

В завершении, Илан Шор пригласил всех желающих посетить Оргеев и своими глазами увидеть преобразования происходящие в нем последние три года.