Ион Чебан - лидер соцопроса о выборах мэра Кишинева

Если бы в это воскресенье состоялись выборы на должность мэра Кишинева, кандидат Партии социалистов Ион Чебан занял бы на них первое место.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице. Согласно их итогам, по состоянию на 2 мая, за две недели до предстоящих выборов, за Чебана готовы отдать свой голос наибольшее количество определившихся с выбором кишиневцев – 35,2%. На втором месте Сильвия Раду с 34,6%. На третьем с большим отрывом Андрей Нэстасе – 16,8%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов в период с 21 апреля по 2 мая. В Кишиневе в исследовании приняли 1182 человека. Погрешность составляет +/- 2,8%.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.