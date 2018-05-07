В столичный пригород Сынджеру начали ездить троллейбусы

В Сынджеру пустили новый троллейбусный рейс. С кишиневской улицы 31 августа до столичного пригорода по 31 маршруту будут следовать пять троллейбусов на автономном ходу.

"Этот рейс, по нашим оценкам, будет востребован, поэтому, если будет необходимость, мы выделим еще несколько троллейбусов", - сказал и.о. главы Управления общественного транспорта Виталий Бутучел.

Стоимость одного троллейбуса на автономном ходу - 200 тысяч евро.

Кроме того, в середине мая в Кишиневе появится еще один экологичный вид транспорта - электробус, который привезут из Беларуси. В тестовом режиме он месяц будет курсировать по улице Каля Ешилор и проспекту Штефана чел Маре до проспекта Негруцци. После этого местные власти примут решение о целесообразности сборки таких электробусов в Кишиневе.