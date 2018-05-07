Додон заявил, что баз НАТО не будет на территории РМ, пока он является президентом

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что никаких баз НАТО на территории Молдовы нет и не будет, пока он является президентом республики.

"Я объехал все наши военные базы в республике Молдова — никаких угроз и попыток строительства баз чужих на территории республики Молдова сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время. По крайней мере пока я президент республики Молдова, этого точно не будет", — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу "Звезда".

Кроме этого, Додон уверен, что нет никаких шансов поставить базы НАТО без согласия президента. Он также отметил, что подавляющее большинство граждан Молдовы категорически против строительства баз на территории республики. "Даже если кто-то попытается через Конституционный суд… как-то это обойти, будут народные волнения в республике Молдова, и это плохо закончится для тех, кто запустит этот процесс", — сказал президент. Согласно конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдлвы действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал Додон, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/dodon-poobeshchal-ne-dopustit-poiavleniia-baz-nato-v-moldove/3

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