В Германии врачи призывают ввести "налог на сахар"

Канцлера Германии Ангелу Меркель, а также министров и лидеров партий призывают ввести налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара, в частности на сладкие напитки ввести. Об этом сообщает Handelsblatt.

Соответствующее открытое письмо подписало более двух тысяч немецких врачей, передает korrespondent.net.

Медики предлагают ввести такие ограничения по аналогии с ограничениями на употребление табака. Отмечается, что должны быть введены комплексные законодательные меры, в частности - запрет на адресованную детям рекламу. По-другому распространение ожирения и диабета в Германии не остановить, считают авторы документа.

Пока правительство Германии на открытое письмо медиков официально не отреагировало. Часть парламентариев, в том числе представители социал-демократов, выразили поддержку усилению борьбы с чрезмерным потреблением сахара.

Ранее один из инициаторов обращения, организация Foodwatch, представила в Берлине исследование под названием Coca-Cola Report, в котором утверждается, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков "несет решающую часть ответственности за эпидемию таких болезней, связанных с питанием, как ожирение и диабет II типа".