До конца года демонтируют еще 200 киосков

Еще 200 киосков намерены демонтировать в Кишиневе до конца этого года. Пока снесли 157, потратив на это 215 тысяч леев.

Больше всего киосков и прилавков - 52 - демонтировали на Буюканах. Дальше - Рышкановка, где ликвидировали 37 торговых точек. На Чеканах снесли 24 киоска, осталось убрать еще 54. На Ботанике и в центре тоже демонтировали по 20 с лишним торговых точек.

В мэрии подчеркивают, что киоски убирают по окончании срока авторизации. Расходы на демонтаж должны покрывать владельцы. В случае отказа возмещения затрат требуют в суде. Начали снос по распоряжению тогдашней исполняющей обязанности мэра Сильвии Раду.





