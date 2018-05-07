Глава Exdrupo: ремонт дорог закончим до конца месяца

Дороги в столице ремонтируют согласно графику. По данным Exdrupo, уже обновили около 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

"Мы надеемся и даже уверены, что, согласно графику, выполним намеченные работы по ремонту основных и второстепенных дорог до конца месяца", - сказал глава МП Exdrupo Адриан Болдуреску.

Разбитые участки по-прежнему готовят к обновлению ночью, а днем заливают новым слоем асфальта.

Полным ходом идет и разметка дорог. До сих пор нанесли почти семь с половиной тысяч квадратных метров зебры и разделительных полос. Ежегодно на содержание и текущий ремонт дорог из муниципального бюджета выделяют 125 млн леев.







