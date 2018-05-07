На Украине задержали гражданина Румынии, разыскиваемого Молдовой

Преступника, который занимался вандализмом и хулиганством на территории Молдовы, задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Как сообщает Инфотаг, он прибыл в пункт пропуска "Борисполь" вместе с другими пассажирами из Стамбула. Во время проверки документов на гражданина Румынии сработала база данных Интерпола.

Как выяснилось румына разыскивали правоохранители Молдовы за хулиганство и вандализм. Задержанный передан компетентным органам для дальнейших правовых решений.