В Дурлештах двое несовершеннолетних угнали автомобиль

Двое несовершеннолетних задержаны за угон автомобиля. В ночь на 27-е апреля, 15-летние ребята вскрыли припаркованный Опель Астра, просто подобрав нужный ключ. Инцидент произошёл в Дурлештах.

Заметив утром пропажу, хозяин авто обратился за помощью в полицию. Молодые люди оказались жителями столицы. Далеко они уехать не успели, оставили машину на одной из улиц в Дурлештах.

На время следствия они будут находится на свободе. Если вина будет доказана, несовершеннолетним грозит до 5-ти лет тюрьмы.