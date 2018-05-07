Полиция обнаружила наркопритон на Рышкановке

Столичная полиция раскрыла наркопритон, организованный в квартире на Рышкановке. Квартира принадлежит 43-летнему кишинёвцу, который ранее уже был судим за подобные преступления.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, следователи сектора Рышкановка получили информацию об организованном наркопритоне в одной из квартир столичного сектора.

Были проведены обыски , в ходе которых органы правопорядка обнаружили 9 пластиковых бутылок с подозрительной жидкостью, 4 банки с жидкостью коричневого цвета, 3 бумажных пакета с порошком красного цвета, 4 медицинских бутылочек с жидкостью жёлто-красного цвета, а также 8 пластиковых бутылок со следами той же жидкости.

Всё найденное полицией было изъято и направлено в Центр по технико-криминалистическим и судебным экспертизам. Результаты исследования определят меру наказания предполагаемого организатора наркопритона. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, пишет aif.md

