Группа заключенных избила сотрудника тюрьмы для несовершеннолетних в Гоянах

Четверо несовершеннолетних заключенных напали на надзирателя тюрьмы в Гоянах.

Как сообщает Департамент пенитенциарных учреждений, заключенные избили сотрудника тюрьмы и пригрозили ему физической расправой. В то же время злоумышленники призывали и других “соседей” к массовому неповиновению и попытались дестабилизировать ситуацию в тюрьме.

Благодаря оперативному вмешательству, разъяренные заключенные были незамедлительно изолированы, а надзиратель был доставлен в больницу. Инцидент был разрешен без применения физической силы по отношению к подросткам или специальных средств.

О произошедшем уже проинформировали ответственных в прокуратуре, а также адвоката по делам детей, пишет aif.md



