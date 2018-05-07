"Думали, это взрывы": на Украине в Черкассах прошла гроза с градом

Жители украинского города Черкассы выложили в Сеть видео с ливнем и крупным градом, прошедшими в городе накануне, 6 мая.

По словам очевидцев, раскаты грома были такой силы, что их приняли за взрывы. Из-за такой погоды массово включилась сигнализация у автомобилей, передает korrespondent.net.

По данным синоптиков, град ожидается еще в четырех областях - Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской.