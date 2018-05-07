Россия показала испытания боевой машины Терминатор

Россия показала боевые возможности своей боевой машины поддержки танков (БМПТ) Терминатор. Видео испытаний новой военной техники опубликовала пресс-служба Министерство обороны РФ в Facebook.

В частности, на ролике показано, как машина преодолевает препятствия, водные преграды, ведет огонь по мишеням, передает korrespondent.net.

"На вооружении БМПТ стоят две спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковых управляемых ракеты Атака и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Как сообщается, летом 2017 года техника проходила испытания в боевых условиях во время военной операции России в Сирии. В марте 2018 года СМИ сообщали, что первая партия из десяти машин была отправлена ​​на вооружение российских военных. Также Терминатор 9 мая впервые примет участие в военном параде на Красной площади в Москве.