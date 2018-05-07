По неподтвержденной информации, историческая встреча президента США и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына состоится в Сингапуре. Переговоры могут пройти в середине июня, пишет в понедельник, 7 мая, южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники. Ранее южнокорейское агентство Yonhap также сообщило, что Трамп и Ким Чен Ын, по всей вероятности, встретятся в Сингапуре.
4 мая американский президент сообщил, что время и место проведения саммита лидеров США и Северной Кореи уже определены, отмечает dw.com.
"У нас обстоятельные переговоры с Северной Кореей, уже произошли подвижки в отношении (американских. – Ред.) заложников. Я думаю, вскоре мы увидим позитивные изменения", - заявил Трамп журналистам. При этом американские власти ссылаются на сообщения в СМИ, что трое граждан США, в последние годы арестованные в КНДР, перемещены из лагерей в отель, расположенный неподалеку от Пхеньяна. В США ожидают, что их могут освободить перед саммитом в качестве жеста доброй воли.
В 2017 году отношения между США и КНДР существенно ухудшились после проведения Северной Кореей серии ракетных испытаний. 5 августа 2017 года Совбез ООН принял санкции против Пхеньяна. В феврале 2018 года США также ввели масштабные ограничительные меры против КНДР. В марте Ким Чен Ын предложил Трампу "как можно скорее" провести переговоры. Президент США принял приглашение и объявил о готовности встретиться.
Саммит в Сингапуре станет первой встречей американского президента и руководителя КНДР. Последняя встреча члена администрации Соединенных Штатов и руководства Северной Кореи состоялась в 2000 году, когда тогдашний госсекретарь США Мадлен Олбрайт посетила КНДР и встретилась с Ким Чен Иром.
27 апреля во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта начала 1950-х годов.
Комментарии
- Starbucks и Nestle стали партнерами
- Новая авария с участием автомобиля-беспилотника в США. ВИДЕО
- В Азербайджане трактор перевернул прицеп с работницами: пять женщин утонули
- Самолет Lufthansa экстренно сел в аэропорту Берлина из-за отказавшего двигателя
- Самым молодым миллионером в Украине в 2017 году стал семилетний мальчик
- В Лондоне трех мужчин облили кислотой
- В Нью-Йорке автомобиль въехал в фасад ресторана
- Россия проводит учения пограничников в Азовском море
- Макрон: выход США из договора с Ираном грозит войной
- В Пакистане в результате обрушения двух шахт погибли 18 человек
- Елизавета II cделала Меган Маркл и принцу Гарри щедрый свадебный подарок
- Актер из «Игры престолов» признан самым сильным мужчиной в мире
- Посетителям парижского музея разрешили прийти голышом
- Американка поставила на скачки 18 долларов и выиграла миллион
- Сотню человеческих костей нашли в Нью-Йорке
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Житель столицы пригласил Сильвию Раду на свои именины в День Святого Георгия
- Поножовщина на Рышкановке: женщина пырнула ножом мужчину на улице
- Вертолет с невестой упал на свадьбе в Бразилии
- Журналистка ударила микрофоном фаната, пристававшего к ней в прямом эфире
- Сильвия Раду избрала нехарактерный путь для предвыборной компании
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке. ВИДЕО
- В Сорокском районе 11-летняя девочка погибла на заброшенной ферме
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md