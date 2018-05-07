Посетителям парижского музея разрешили прийти голышом

В Париже открылась первая в городе выставка для посетителей-нудистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Музей Palais de Tokyo предложил туристам прогуляться по залам галереи без одежды в специально отведенные часы. «Голый тур», билеты на который были распроданы за два дня, стартовал 4 мая и будет проводиться в формате единоразовой экспозиции. На необычном мероприятии побывали около 160 человек, сообщает lenta.ru

«Нудисты ведут голый образ жизни. В наши дни менталитет стремительно меняется, и такие люди расширяют границы, табу и принципы прошлого поколения», — прокомментировал руководитель парижской ассоциации нудистов Жюльен Клод-Пенэгри.

Следующее «обнаженное мероприятие» в Париже — нудистская клубная ночь — планируется на конец 2018 года.