Елизавета II cделала Меган Маркл и принцу Гарри щедрый свадебный подарок

Уже 19 мая принц Гарри и Меган Маркл обвенчаются в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Хотя влюбленные попросили всех гостей вместо подарков сделать пожертвования в благотворительный фонд, королева Елизавета II все-таки решила преподнести внуку и его невесте еще один презент.

Королева подарила будущим молодоженам поместье York Cottage, которое находится недалеко от Лондона. Известно, что раньше там любили проводить выходные король Георг V и его супруга Мария Текская, пишет elle.ru

Кстати, недалеко от York Cottage находится поместье Анмер-холл, которое принц Уильм и Кейт Миддлтон также получили от королевы на свадьбу. До того как принц Георг пошел в детский сад, герцог и герцогиня жили там постоянно, а теперь уезжают туда только на каникулы.