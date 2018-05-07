Турист сорвался с края водопада из-за желания сделать удачное селфи. ВИДЕО

Чтобы удивить своих друзей, Субрат Наг решил сделать необычное селфи на краю водопада в индийском округе Корапут. Однако чем ближе он подходил к обрыву, тем больше начинал скользить по каменной поверхности. Приятелям 24-летнего парня оставалось только в страхе кричать, так как помочь другу они уже ничем не могли, сообщает The Sun.

В итоге юноша упал с высоты в 15 метров. Друзья подняли его окровавленное тело обратно на холм, откуда пострадавшего доставили в больницу. Он так и не пришёл в сознание. Сейчас Субрат, работающий в местном торговом центре, находится в критическом, но стабильном состоянии, пишет life.ru

Согласно исследованию Университета Карнеги-Меллона и Института информации в Дели, Индия занимает первое место по количеству смертей, произошедших в поисках более удачного кадра. 76 из 127 зарегистрированных случаев, произошедших с марта 2014 года по сентябрь 2016 года, произошли именно в этой стране.