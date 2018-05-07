iPhone с тройной камерой выйдет в следующем году

Apple представит iPhone с тройной камерой во второй половине 2019 года. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на исследовательский отчёт Yuanta Securities Джеффа Пу.

Ранее тайваньское издание Economic Daily News также сообщало о выпуске iPhone с тройной камерой в следующем году. По полученной информации, тройной объектив получит пятикратный оптический зум.

Первым смартфоном с тремя объективами стал китайский Huawei P20 Pro. Объективы гаджета получили разрешение в 40, 20 и 8 мегапикселей, а также четырёхкратный оптический зум. Сильнейшие стороны девайса — детализация при увеличении кадра и ночная съёмка, пишет life.ru