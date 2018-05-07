Самая ядовитая рыба в мире оказалась опаснее, чем мы думали. У неё есть клинки

Учёные выяснили, что бородовчатка, или рыба-камень, обладает не только смертельно ядовитыми шипами на спине, но и острыми "лезвиями", которые выдвигаются из её головы.

Бородавчатка — морская хищная рыба, обитающая возле коралловых рифов на мелководье Тихого и Индийского океанов. Прозвище "рыба-камень" она заслужила за способность мимикрировать под предметы, окружающие её на дне. Опасность для человека представляют ядовитые шипы, располагающиеся на спине рыбы. Сильнейший токсин, содержащийся в них, при попадании в кровь может вызвать смерть в течение нескольких часов. Но и это ещё не всё. Учёные из Университета Канзаса (США) выяснили, что некоторые подвиды бородовчатки вооружены острыми "лезвиями", выдвигающимися из её головы подобно складным ножам. В неактивном состоянии они прячутся под глазами рыбы. Исследователи пришли к выводу, что из всех известных науке рыб этой уникальной особенностью обладает только бородовчатка, пишет life.ru Смертоносный механизм реализован благодаря видоизменённым мышцам, хрящам и костям. Исследование продолжалось 15 лет. По словам учёных, проведённый генетический анализ 113 морфологических и 5280 молекулярных признаков у 63-х представителей вида может пролить свет на "генеалогическое древо" рыбы-камня и указать на её связь с другими видами.

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