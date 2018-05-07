Нэстасе заговорил о схемах с муниципальной собственностью

Кандидат в примары Кишинева от партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе обещает прекратить незаконные схемы с муниципальной собственностью и разобраться с мафией в области недвижимости. Он отметил на пресс-конференции в понедельник, что "по данным Счетной палаты, только в 2016 г. муниципальный бюджет лишился 3,7 млрд. леев из-за незаконных схем с муниципальной собственностью, а по данным Expert-grup ежегодно город теряет минимум миллиард леев из-за подобных махинаций".

В качестве примера можно привести детский сад по улице Албишоара: его территория (в 1 га) была приватизирована всего за 297 тыс. леев в целях строительства социально-культурного объекта и согласно контракту не могла быть использована по-другому, однако это не помешало ее перепродать частной фирме уже за 9 млн. леев", - сказал он.

По его словам, "преступление на этом не закончилось, в декабре 2017 г. Нистор Грозаву, который уже не занимал на тот момент должность и.о. примара, подписывает распоряжение о сносе здания детского сада, что выражается в потере еще 8,7 млн. леев".

"Такое беззаконие - результат тотальной политизации всех госучреждений и бездействия правоохранительных органов", - считает Нэстасе, подчеркнув, что когда займет должность примара "прекратит все серые схемы с муниципальной собственностью, и проследит, чтобы виновные наказаны по всей строгости, а деньги, заработанные незаконно, возвращены в муниципальный бюджет".