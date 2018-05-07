В США прошла первая гонка альпак

Гонка прошла перед знаменитыми лошадиными скачками Кентукки Дерби, которые считаются одним из самых престижных турниров. Бега альпак были организованы местным фермером Дженни Джилс, которая спасла нескольких животных с закрывшейся фермы.

В интервью Today она сообщила: «Они живут у меня уже полтора года, я их держу на открытом пастбище. Идея организовать бега появилась, когда я наблюдала за ними, эти животные очень любят бегать и прыгать».

На гонках альпак победил молодой самец Мой Мальчик Джек. Как говорит Джилс, он не отличается умом и активностью и предпочитает проводить время, поедая траву, но все же смог победить. Джилс надеется, что гонки альпак станут хорошей традицией на Кентукки Дерби, пишет moya-planeta.ru