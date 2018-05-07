Андрей Нэстасе делает пиар на человеке с ограниченными возможностями

В понедельник кандидат на должность генерального мэра столицы, общий кандидат блока Партия «Действие и солидарность» и Платформы «ДА» Андрей Нэстасе опубликовал в интернете фотографию мужчины. Нэстасе написал, что мужчина поддерживает его в его борьбе за кресло градоначальника.

Мужчина же сказал, что страдает психическими расстройствами и даже не знает, кто такой Нэстасе. Он рассказал, что пережил три приступа и даже не в состоянии различать людей.

Пользователь соцсети, который рассказал об этом случае, отметил, что все политики гонятся за пиаром, но этот случай перешел все границы здравого смысла, пишет kp.md.

- Конечно, Нэстасе не волнует судьба этого старика. Нэстасе даже не предложил ему двух леев в качестве символической цены на за то, что взвесился на весах этого мужчины, - написал пользователь сети.