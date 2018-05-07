Хорошая новость для жителей Сынжеры: Троллейбусный маршрут, который обещала Сильвия Раду, запущен

Сильвия Раду свои обещания выполняет. Независимый кандидат на пост мэра столицы в своей публикации в Фэйсбуке отметила новый маршрут троллейбуса, запущенный в понедельник в кишиневском пригороде Сынжера.

- Обещала. Сделала. С сегодняшнего дня у жителей Сынжеры есть новый транспортный маршрут. Благодарю сотрудников мэрии, которые завершили проект, начатый мною, - написала Сильвия Раду. По маршруту 31 Кишинев-Сынжера будут ездить 5 новых троллейбусов, собранных в Кишиневе. Транспортные средства оборудованы автономным двигателем. Стоимость такого троллейбуса составляет 200 тысяч евро. Напомним, в то же время, что до 16 мая в Кишинев прибудет электрический автобус из Беларуси. Он будет экологичным и экономным. Отъезжать электробус будет от улицы Каля Ешилор, будет следовать по бул. Штефан чел Маре до бул. Негруцци.

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