Нацбанк спрогнозировал снижение инфляции

Инфляция в этом году будет ниже, чем ожидалось. Нацбанк пересмотрел прогноз, снизив его на четыре десятые процентного пункта - до 3,3%.

"Цены на продовольствие снизились на 0,2 процентного пункта. Цены на регламентированные товары и услуги благодаря снижению тарифа на газ упали на 2,2 процентного пункта. Также снизились цены на топливо - на 0,9 процентного пункта", - сказал первый вице-президент НБМ Владимир Мунтяну.



В следующем году инфляция вырастет, но останется в пределах целевого коридора в 5%.



Во отчёте Нацбанка объясняется и укрепление молдавского лея по отношению к евро. Специалисты считают, что тенденция сохранится.



''Это естественно - за последние несколько недель курс евро к доллару снизился почти на 4 процента. Это обусловлено макроэкономическими факторами и тенденциями в еврозоне, США и других странах", - добавил первый вице-президент НБМ Владимир Мунтяну.



Также Нацбанк сообщил о небольшом росте объема леевых кредитов. Показатель первого квартала - выше прошлогоднего на 1,8%. Средняя ставка по леевым кредитам снизилась до девяти с половиной процентов.





