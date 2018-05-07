Начался ремонт дорог в Чимишлийском районе

В рамках программы "Хорошие дорогие для Молдовы" начали ремонтировать улицы в селах Батыр и Михайловка Чимишлийского района. В селе Батыр один километр качественного дорожного покрытия появится по пути к почте, больнице и детскому саду.

"Решили отремонтировать участок дороги по улице Иона Крянгэ", - сказал мэр села Батыр Анатолий Спыну.



Строить дорогу начали на прошлой неделе и уже заасфальтировали три тысячи квадратных метров. Работы будут стоить около полутора миллионов леев. Местные жители рады, что им больше не придется ходить по грязи.



"Когда здесь только начинали работать, я сюда пришла, и дети собрались и взрослые, и все интересовались, что такое в нашем селе будут делать - вот, смотрим, асфальт начали укладывать".



"Это очень хорошо, что правительство выделило деньги на эти цели, теперь в центре села станет красивее. Не будет грязи, будет хорошо."



А в селе Михайловка Чимишлийского района надеются, что до начала лета обновят два участка дороги. На эти работы правительство выделило три с половиной миллиона леев.



"Один участок в 700 метров обновим от центра села до выезда к селу Шелемет с выходом на национальную трассу, второй участок - в другом конце села. Там давно не было ремонта", - сказал мэр села Михайловка Юрий Морару.



"Придерживаемся графика, материалов для проведения работ достаточно", - отметил прораб Георге Кэлдаре.



Жители села с нетерпением ждут окончания ремонта.



"Это очень хорошо, что асфальтируют дорогу, здесь проезжают машины, ходят люди".



"Для нашего села, для мэрии и для людей это большой плюс. Эта дорога ведет к гимназии и детскому саду, который недавно отремонтировали".



В рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы" отремонтируют свыше 1200 км местных дорог более чем в 1200 населенных пунктах. Общая сумма проекта - миллиард 600 миллионов леев.



