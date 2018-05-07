Во львовском кинотеатре избили мужчину из-за разговора во время сеанса

В одном из кинотеатров Львова зрителя избили за то, что он разговаривал во время просмотра фильма и не реагировал на замечания.

По данным издания, в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее мужа избили прямо во время киносеанса. Медики диагностировали у пострадавшего множественные повреждения костей лицевого скелета и левосторонний гемосеноз.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что побои мужчине нанес 27-летний львовянин. Он объяснил свои действия тем, что потерпевший разговаривал с женой во время сеанса и не реагировал на замечания, пишет РИА Новости.



Нападавшему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 105 тысяч гривен залога.







