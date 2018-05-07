Как сообщает dumskaya.net , оказалось, что одной из пассажиров — гражданке Украины — внезапно стало плохо. До Ларнаки оставалось примерно половина пути, но командир принял решение возвращаться. Ближайшим украинским аэропортом был одесский.

На летном поле украинку ждала скорая, которая доставила ее в одно из лечебных учреждений города.

Как стало известно «Думской», плохо стало 84-летней женщине, которая летела на Кипр с дочерью. Дочь также осталась в Одессе, как сопровождающее лицо.

В 13:11 Боинг продолжил путь в Ларнаку без двух пассажиров.