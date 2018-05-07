В воскресенье в полдень в Одесском аэропорту совершил экстренную посадку самолет Boeing 737-8KV авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавший из Борисполя в Ларнаку.
Как сообщает dumskaya.net, оказалось, что одной из пассажиров — гражданке Украины — внезапно стало плохо. До Ларнаки оставалось примерно половина пути, но командир принял решение возвращаться. Ближайшим украинским аэропортом был одесский.
На летном поле украинку ждала скорая, которая доставила ее в одно из лечебных учреждений города.
Как стало известно «Думской», плохо стало 84-летней женщине, которая летела на Кипр с дочерью. Дочь также осталась в Одессе, как сопровождающее лицо.
В 13:11 Боинг продолжил путь в Ларнаку без двух пассажиров.
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telegraph.md