Во время поисков самолета Malaysia Airlines нашли корабли XIX века

Поиски пропавшего самолета Malaysia Airlines МН370 привели к обнаружению кораблей, перевозивших уголь. Исследования исторических находок проводились департаментом морской истории австралийского музея.

Издание The Maritime Executive приводит слова куратора департамента Росса Андерсона: «Корабли нашли на глубине 3 800 метров. Мы использовали данные видеосъемки, эхолокации и документы того времени и подтвердили, что перед нами деревянный и металлический корабли, наполненные углем».

По словам ученых, корабли затонули вследствие катастрофы: взрыва или пожара, которые часто случались на суднах с углем. Специалисты пока затрудняются сказать, какие именно это были корабли, так как эти воды активно использовались торговыми судами в XIX веке, пишет moya-planeta.ru

Специалисты часто находят места кораблекрушений, на морском дне покоится более 3 млн кораблей, которые еще ждут своих исследователей.