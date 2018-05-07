Ученые посчитали, как интернет влияет на планету

Каждый запрос в поисковике увеличивает выбросы углекислого газа.

Исследовательница Джоанна Молл создала приложение, которое анализирует влияние использования Google на планету, еще в 2015 году и презентовала результаты анализа на прошлой неделе.

Дело в том, что интернет и популярные сервисы используют разветвленную структуру серверов и датацентров, которые требуют серьезного обслуживания и много электроэнергии.

Молл говорит: «Google обрабатывает примерно 47 000 запросов в секунду, это примерно 500 кг углекислого газа в секунду, то есть 0,01 кг за каждый запрос», пишет moya-planeta.ru

Google – это не единственный источник экологической угрозы, другие популярные сайты тоже оставляют заметный след. Например, серверы Facebook в 2016 году произвели 718 000 тонн углекислого газа, примерно как 200 000 легковых автомобилей.