Метеорологи раскрыли температурный рекорд Антарктиды

Температурный рекорд Антарктиды, зафиксированный 24 марта 2015 года на аргентинской научной базе Эсперанса, не превышает 17,5°С, сообщает ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квартиру Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Температуру в 17,9°С, зафиксированную 23 марта 2015 года на чешской автометеостанции на острове Джеймса Росса, не утвердили в качестве рекордной эксперты Архива экстремальных метеорологических и климатических явлений Комиссии по климатологии.

Специалисты сделали вывод, что показатель должен быть скорректирован в сторону снижения из-за "высокой вероятности" перегрева температурных сенсоров станции на острове Джеймса Росса на 0,9°С "выше истинной температуры".

По мнению учёных, это могло произойти из-за "комбинации высокой солнечной радиации и малой скорости ветра".

Таким образом, температура в 17,5°С, которая была зафиксирована на аргентинской базе Эсперанса (расположена на крайнем севере полуострова Антарктический), была признана рекордом для континента Антарктида, пишет life.ru

Вместе с тем для так называемого Антарктического региона рекордным значением остаётся температура в 19,8°С, которая была зафиксирована 30 января 1982 года на острове Сигни.