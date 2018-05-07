В Новой Зеландии появилась гигантская трещина

Вулканологи назвали причину образования гигантской трещины на фермерском поле на Северном острове (Новая Зеландия). По мнению специалистов, провал возник из-за разрушения дождевой водой подземного известняка. Об этом сообщает Phys.org.

Обрушение грунта произошло в начале мая после сильного ливня вблизи города Роторуа, обнажились породы возрастом 60 тысяч лет. Длина провала достигает 200 метров, а глубина — 20 метров. По словам специалистов, трещина на Северном острове является самым крупным оврагом в Новой Зеландии. Размыв известняка происходил, вероятно, в течение столетия, в результате чего под грунтом образовались обширные пустоты.

Сильный ливень стал ключевым фактором, повлиявшим на размер провала. Незадолго до возникновения трещины на острове прошли обильные дожди, и количество осадков за 38 часов составило рекордные 170 миллиметров, пишет lenta.ru

Ученые также определили, что оказавшиеся на поверхности горные отложения, расположенные на дне трещины, имеют вулканическое происхождение. Толщина осадочных пород, сформировавшихся в кратере, достигает 10-12 метров. Верхний трехметровый слой образован вулканическим пеплом.