Более 2 млн жителей Африки сделают прививку от холеры до середины июня

Более 2 млн человек будут вакцинированы от холеры до середины июня в пяти странах Африки - Замбии, Малави, Нигерии, Уганде и Южном Судане. Эта крупнейшая в истории кампания по иммунизации от опасной болезни стала ответом на ее недавние вспышки, сообщила в понедельник в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Волны вспышек холеры в Африке побудили провести крупнейшую в историю кампанию по вакцинации от нее: более двух млн. человек на континенте получат оральную противохолерную вакцину (ОХВ)", - отмечает ВОЗ. Мероприятия в рамках кампании в пяти странах будут осуществляться до середины июня министерствами здравоохранения при поддержке ВОЗ, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также Целевой группы по глобальному контролю холеры. В частности, в Нигерии намечено охватить вакцинацией около 600 тыс. человек, в Малави - более 500 тыс., в Уганде - около 360 тыс.

Как подчеркивают в организации, "бремя холеры остается тяжелым во многих африканских странах". В регионе южнее Сахары в 12 государствах на настоящий момент отмечены случаи "активной передачи" инфекции, передает ТАСС.

"Каждый раз в сезон дождей холера появляется и приносит опустошение в общины в Африке", - заявила директор Регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти. Она отметила, что проводя нынешнюю "историческую кампанию по вакцинации", страны региона демонстрируют стремление воспрепятствовать распространению болезни. Моэти также призвала обеспечить всем доступ к чистой воде и санитарии.