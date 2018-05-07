Пограничнику из Одесской области дадут премию за отказ от взятки от гражданки Румынии

Инспектора пограничной службы Измаильского отряда поощрят денежной премией в размере 5000 гривен за отказ от взятки, которую ему предложила гражданка Румынии. Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, вчера вечером в международный пункт пропуска «Рени» на автомобиле «Мерседес» в Украину прибыла женщина 1990 года рождения.

Она предоставила на паспортный контроль внутренний паспорт гражданки Румынии. По такому паспорту женщину не пропустили через государственную границу Украины. В ходе дальнейшей проверки гражданка Румынии предложила пограничнику 200 долларов США. Военнослужащий ответил отказом, предупредив гражданку об уголовной ответственности за попытку дачи взятки.

В дальнейшем, во время общения с пограничником женщина предъявила еще и загранпаспорт гражданки Украины, передает dumskaya.net.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушительницу составлен админпротокол. Внутренний паспорт гражданки Румынии изъят до решения суда.

Решается вопрос об уголовном производстве по факту предложения денежного вознаграждения.