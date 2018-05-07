Датский изобретатель Петер Мадсен обжаловал пожизненный срок за убийство журналистки

Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль, обжаловал приговор, сообщила прокуратура Копенгагена в твиттере.

Уточняется, что в жалобе Мадсена не оспаривается вопрос его вины, речь идет только о смягчении наказания. Прокуратура по-прежнему настаивает на пожизненном приговоре, передает meduza.io.

Петер Мадсен был осужден в конце апреля. Суд признал изобретателя виновным в том, что он убил шведскую журналистку Ким Валль на построенной им подлодке «Наутилус», а потом расчленил тело женщины и выбросил останки в море.

Мадсен в суде утверждал, что журналистка умерла из-за несчастного случая — отравилась угарным газом из-за технических неполадок на субмарине. При этом изобретатель не отрицал, что расчленил труп Валль.

В Дании приговоренные к пожизненному сроку через 12 лет получают право попросить о помиловании. В среднем пожизненно осужденные находится в местах лишения свободы 16 лет.