Новые сорта винограда завезли в Молдову: лучшие из них занесут в регистр после проверки

Новые сорта черного столового винограда (без косточек), которые пользуются повышенным спросом на международном рынке, привезены в Молдову из США в рамках проекта USAID "Современное сельское хозяйство в Молдове".

Как сообщает Молдпрес, винограду предстоит пройти проверку в Научно-практическом институте садоводства, виноградарства и пищевых технологий.

По словам пресс-секретаря проекта USAID Инги Бурлаку, большинство этих сортов были разработаны в Университете Корнелла (штат Нью-Йорк, США) и выращиваются американскими виноградарями в регионах с аналогичным молдавскому климатом. Проверка привезенных сортов винограда продлится около 36 месяцев, после чего лучшие из них будут внесены в Регистр сортов растений Республики Молдова.

В настоящее время в Молдове около 20 тыс. гектаров, где выращивается столовый виноград, в том числе 750 гектаров - современные виноградники. Несмотря на то, что в Регистре сортов растений зарегистрировано 42 сорта столового винограда, в том числе семь безкосточковых сортов белого и черного винограда, наиболее культивируемым остается сорт «Молдова», которым засажены 95% площадей новых виноградников, созданных в 2017 году.