Фермерам передали новую партию тракторов, закупленных в рамках проекта "2KR". 106 единиц техники были приобретены из средств десятого транша гранта, предоставленного правительством Японии для реализации проекта.
Премьер-министр Павел Филип подчеркнул, что проект «Консервативное сельское хозяйство - развитие устойчивой системы управления почвами в Республике Молдова», запущенный еще в 1999 году, является примером последовательности и жизнеспособности.
«Это говорит нам о важных вещах, например об отношении японского правительства. Независимо от смены в Молдове правительств это отношение не изменилось, и мы чувствуем эту поддержку», - заявил Павел Филип.
На сегодняшний день более 4000 фермеров приобрели необходимую технику в рамках этого проекта на выгодных условиях: в рассрочку, под нулевой процент, без банковской гарантии или залога, а также с возможностью продления периода выплаты. «Кроме того, были созданы предпосылки для того, чтобы люди трудились дома. За это время было создано более 30 тыс. рабочих мест», - добавил премьер.
Посол Японии в Молдове Масанобу Йошии отметил дружественные отношения между двумя странами, передает Молдпрес. Он подчеркнул, что Япония будет и впредь поддерживать развитие Республики Молдова, создание рабочих мест и проекты, положительно влияющие на жизнь людей.
Председатель правительства еще раз подчеркнул значимость для экономики страны сельскохозяйственной отрасли, которая обеспечивает около 12% ВВП, и заявил, что правительство будет продолжать оказывать поддержку фермерам. В этом контексте было отмечено увеличение фонда субсидий на 120 млн леев, погашение предыдущих задолженностей по субсидиям и своевременное проведение платежей на сегодняшний день.
Глава правительства отметил, что молдавское вино продается на японском рынке и считается качественным вином. «Я считаю, что есть еще много резервов и потенциала. Я знаю, что эти тракторы специально приспособлены для работы на виноградниках и в садах. Если у нас здесь есть фермеры, которые будут использовать их в виноградниках, а затем производить вино, - у вас есть возможность найти сегодня и рынок сбыта», - сказал премьер.
Фермеры, в свою очередь, оценили выгодные условия проекта «2KR» и высокое качество японской сельхозтехники.
В общей сложности в рамках проекта «2KR» было выделено грантов на сумму 24,5 миллиона долларов. Они предоставляются в виде сельскохозяйственной техники, закуплено почти 9000 единиц.
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telegraph.md