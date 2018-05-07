Проект "2KR": молдавским фермерам передали новую партию тракторов

Фермерам передали новую партию тракторов, закупленных в рамках проекта "2KR". 106 единиц техники были приобретены из средств десятого транша гранта, предоставленного правительством Японии для реализации проекта.

Премьер-министр Павел Филип подчеркнул, что проект «Консервативное сельское хозяйство - развитие устойчивой системы управления почвами в Республике Молдова», запущенный еще в 1999 году, является примером последовательности и жизнеспособности.

«Это говорит нам о важных вещах, например об отношении японского правительства. Независимо от смены в Молдове правительств это отношение не изменилось, и мы чувствуем эту поддержку», - заявил Павел Филип.

На сегодняшний день более 4000 фермеров приобрели необходимую технику в рамках этого проекта на выгодных условиях: в рассрочку, под нулевой процент, без банковской гарантии или залога, а также с возможностью продления периода выплаты. «Кроме того, были созданы предпосылки для того, чтобы люди трудились дома. За это время было создано более 30 тыс. рабочих мест», - добавил премьер.

Посол Японии в Молдове Масанобу Йошии отметил дружественные отношения между двумя странами, передает Молдпрес. Он подчеркнул, что Япония будет и впредь поддерживать развитие Республики Молдова, создание рабочих мест и проекты, положительно влияющие на жизнь людей.

Председатель правительства еще раз подчеркнул значимость для экономики страны сельскохозяйственной отрасли, которая обеспечивает около 12% ВВП, и заявил, что правительство будет продолжать оказывать поддержку фермерам. В этом контексте было отмечено увеличение фонда субсидий на 120 млн леев, погашение предыдущих задолженностей по субсидиям и своевременное проведение платежей на сегодняшний день.

Глава правительства отметил, что молдавское вино продается на японском рынке и считается качественным вином. «Я считаю, что есть еще много резервов и потенциала. Я знаю, что эти тракторы специально приспособлены для работы на виноградниках и в садах. Если у нас здесь есть фермеры, которые будут использовать их в виноградниках, а затем производить вино, - у вас есть возможность найти сегодня и рынок сбыта», - сказал премьер.

Фермеры, в свою очередь, оценили выгодные условия проекта «2KR» и высокое качество японской сельхозтехники.

В общей сложности в рамках проекта «2KR» было выделено грантов на сумму 24,5 миллиона долларов. Они предоставляются в виде сельскохозяйственной техники, закуплено почти 9000 единиц.