Астрономы призвали вернуть Плутону статус планеты. Почему?

Известные астрономы Алан Стерн и Дэвид Гринспун призвали вернуть Плутону статус полноценной планеты, опираясь на те данные по его геологии, которые были добыты зондом New Horizons. Они пишут об этом в своей колонке в газете Washington Post.

"Решение переопределить понятие планеты, а также лишить Плутон такого звания, было глубоко ошибочным — его критиковали даже сторонники такого действия. Оно было принято небольшой кучкой астрономов на встрече в Праге в 2006 году, когда уже почти все ее участники разъехались, и включает в себя массу критических недочетов", — пишут Стерн и Гринспун.

До начала текущего столетия астрономы считали, что в Солнечной системе существует девять планет, начиная с Меркурия и заканчивая Плутоном. В конце 90 годов и в начале 21 века они открыли несколько десятков крупных карликовых планет за орбитой Плутона, которые заставили их сомневаться в том, что он действительно является планетой. К примеру, как тогда считали ученые, карликовая планета Эрида находится за орбитой Плутона и превосходит при этом его по массе.

В связи с этим разгорелись споры, которые завершились в августе 2006 года победой "плутоноскептиков". С подачи Майкла Брауна, известного астронома из Калифорнийского технологического института, открывшего Эриду, Международный астрономический союз официально "разжаловал" Плутон, переведя его из категории планет в число карликовых планет.

В соответствии с определением МАС, планетой имеет право называться только тот объект, который вращается вокруг Солнца, обладает достаточной массой для приобретения шарообразной формы, и при этом очистивший свои окрестности от астероидов и прочего "мусора". Для Плутона последний пункт не выполняется, поэтому он потерял это звание, передает РИА Новости.

Подобное решение вызвало резкое неприятие среди многих астрономов, в том числе и Алана Стерна, чья команда только запустила зонд New Horizon к уже разжалованной планете. Он публично назвал такое решение МАС "полной чушью" и пообещал предоставить доказательства своей правоты.

"Даже если мы просто посмотрим на Солнечную систему, это решение вызовет недоумение. Получается, что Земля не была планетой в первые 500 миллионов лет своей жизни, так как ее орбита не была очищена от крупных астероидов и прочего "мусора". Или, если сегодня мы, к примеру, переместим Землю или другой мир в пояс астероидов, они магически перестанут быть планетами", — пишут астрономы.

Вдобавок, как отмечает Стерн, открытие нескольких тысяч экзопланет, а также данные, собранные New Horizons во время сближения с Плутоном, указывают на бесполезность подобного формалистского подхода к определению статуса небесных тел. Небольшие луны Сатурна, считающиеся планетами, на самом деле имеют больше общего с астероидами, чем с Плутоном и его "разжалованными" кузенами.

"Фактически, астрономы "нарушают" это постановление МАС каждый раз, когда они называют любой мир, открытый за пределами Солнечной системы, планетой, и обсуждают геологию и другие свойства карликовых миров. С другой стороны, журналисты и сторонники этой идеи продолжают искажать образ Плутона в умах обывателей, школьников и студентов, приравнивая его по статусу к заурядным астероидам", — продолжают ученые.

Год назад научная команда New Horizons уже предложила новое определение для планеты, больше связанное с ее геологическими свойствами, а не с орбитой, и отправили его на рассмотрение в МАС. Как надеются Стерн и Гринспун, руководящие органы МАС согласятся с их идеей в ближайшее время и вернут Плутону статус планеты.

"Само слово планета появилось намного раньше, чем наука и астрономия. Нельзя загонять здравый смысл в какие-то лингвистические рамки. Смысл слов определяет культура, а не голосование, и то же самое касается научных парадигм", — заключают ученые.