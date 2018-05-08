Сильвия Раду: Преступникам не место в мэрии

Кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду не потерпит в местной мэрии коррумпированных чиновников. В ролике, опубликованном на ее странице в соцсетях она подчеркивает, что работать в мэрии должны лишь честные, неподкупные и профессиональные люди. А уголовники должны сидеть в тюрьме, а не в кабинетах.

Раду также напоминает, что на посту и.о. мэра начала чистку, уволив тех, кто не выполняет свои прямые обязанности.

Ранее в интервью пресс-клубу «Социальный резонанс» Сильвия Раду рассказала и о своих планах по реструктуризации в мэрии. По её словам, в Кишиневе с населением в 800.000 человек 5000 чиновников - это недопустимо много. Для сравнения, в Берлине их всего 200. К тому же, эффективность работы в столице это не повышает. Петиции населения рассматриваются годами.

Раду полагает, что нужно сократить число работников мэрии, повысить зарплату оставшимся добросовестными чиновникам и наладить механизм их работы таким образом, чтобы любые проблемы муниципия решались оперативно без прямой указки мэра.