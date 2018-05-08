"Будь лучшим": Мелания Трамп запустила кампанию помощи детям

Супруга президента США Мелания Трамп объявила о начале кампании, в рамках которой детей будут учить важности социального, эмоционального и физического здоровья.

Программа под названием "Будь лучшим" (Be Best) направлена на развитие здорового образа жизни, правильного использования соцсетей и на борьбу со злоупотреблением опиоидами, заявила Мелания Трамп.

"Моральный долг нашего поколения: проявить инициативу и помочь нашим детям", - сказала первая леди.

Мелания Трамп сделала это заявление в Розовом саду Белого дома, сообщает ВВС.

"Как мы знаем, социальные сети могут положительно или отрицательно влиять на наших детей, но слишком часто это влияние оказывается негативным", - сказала она в понедельник.

"Когда дети с самого раннего возраста будут получать навык правильного поведения в интернете, можно будет использовать социальные сети продуктивно, и они будут приносить пользу", - добавила Мелания Трамп.

Супруга президента США раньше уже давала понять, что хотела бы уделять больше внимания проблеме травли в интернете, а также развитию положительных форм поведения в соцсетях.

В феврале она выступила с призывом ко всем взрослым развивать в соцсетях такие ценности, как взаимная поддержка, доброта, сострадание и уважение.

Однако критики презтденсткой четы уже задаются вопросом, следует ли ее советам ее муж, Дональд Трамп, когда он взаимодействует с кем-то в соцсетях.

Президента уже не раз критиковали за его персональные выпады в адрес тех или иных людей "Твиттере", а также упрекали за то, что его сообщения сеют раздоры в обществе.