Вторая катастрофа за неделю: в Сирии разбился вертолет ВКС России

В Сирии разбился вертолет Ка-52 воздушно-космических сил России. Оба пилота погибли. По сообщению российского минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Это уже вторая катастрофа российского военного борта за неделю: 3 мая при взлете потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ, летчики также погибли.

По данным "Коммерсанта", вертолет разбился в ночь на понедельник, 7 мая. Со ссылкой на два источника в органах военного управления газета сообщила, что Ка-52 "сбили из ПЗРК радикальные исламисты, когда машина патрулировала восточные территории республики"

"При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52, - говорится в сообщении минобороны. - По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность".

В российском военном ведомстве сообщили о гибели обоих пилотов. Поисково-спасательная группа доставила их тела на аэродром базирования, пишет ВВС.

Официальное число погибших в Сирии военнослужащих российской армии, таким образом, выросло до 87. Крупнейшая потеря, по данным минобороны, произошла 6 марта 2018 года. Тогда при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, погибли 39 человек.