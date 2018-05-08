В Германии новоизбранному мэру сломали нос и выбили зуб

Независимый политик Мартин Хорн отмечал свою неожиданную победу на выборах в мэры города Фрайбург на юго-западе Германии, когда к нему подошел человек и сильно ударил его по лицу.

В результате у 33-летнего Хорна был сломан нос и выбит один зуб.

Нападавший был задержан на месте происшествия, им оказался 54-летний мужчина. При этом полиция не считает нападение политически мотивированным.

Мартин Хорн одержал победу над представителем партии "Зеленых" Дитером Саломоном, который занимал пост мэра Фрайбурга уже 16 лет.

Фрайбург - университетский городок, здесь много молодежи, и одним из главных пунктов кампании Хорна было обещание обеспечить горожанам доступное жилье.

После своего неожиданного избрания Мартин Хорн дал несколько интервью, а затем вместе с примерно 300 своими сторонниками отправился праздновать победу. В этот момент к нему подошел мужчина, который, как показалось самому Хорну, хотел с ним сфотографироваться.

"Вдруг началась какая-то потасовка. Человек ударил Мартина Хорна в лицо", - рассказал в интервью германским СМИ местный политик Юлиен Бендер.

По словам полицейских, у нападавшего в прошлом были зафиксированы проблемы с психикой, пишет ВВС.

Сам Мартин Хорн в "Фейсбуке" призвал своих сторонников не переживать за его здоровье и попросил не дать этому инциденту испортить праздничный настрой.

"У меня сломан нос, выбит зуб и мне наложили два шва", - написал он, после чего вернулся на празднование своей победы.

Поигравший мэр сказал, что шокирован нападением, и пожелал своему сопернику быстрого выздоровления.