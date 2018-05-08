Сделал замечание - и попал в реанимацию: в Киеве мужчине всадили нож в голову

В Киеве на вокзале неизвестные всадили нож в голову мужчине, который сделал замечание. Об этом в понедельник, 7 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Нож удалось извлечь только во время второй операции, пишет korrespondent.net "Сделал замечание - и попал в реанимацию: на вокзале мужчине всадили нож в голову. Открытая черепно-мозговая травма. Скорая, кома, реанимация", - говорится в сообщении. Состояние мужчины стабильно тяжелое.

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