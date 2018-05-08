В Пакистане житель города Карачи Рашид Насим установил мировой рекорд по разбиванию арбузов головой. Об этом сообщает Daily Mail в понедельник, 7 мая.
Пакистанец за одну минуту разбил головой 51 арбуз. Рекорд 32-летнего Рашида Насима зафиксировали судьи и очевидцы. Он намного превзошел прежнее достижение Тафзи Ахмеда из Германии, который за минуту разбил 43 арбуза.
Кроме того, Рашид Насим установил рекорд по разбииванию грецких орехов. За одну минуту он расколол правой рукой 281 орех. Прежний рекорд составлял 251 орех, пишет korrespondent.net
Отмечается, что сстанец увлекается боевыми искусствами, что и помогло ему установить мировые достижения.
Чемпион признался, что для достижения таких высоких результатов ему пришлось упорно тренироваться несколько месяцев.
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telegraph.md