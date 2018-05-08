"Хезболла" празднует победу на выборах в Ливане

Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что само движение и поддерживающие его политические партии одержали победу на первых с 2009 года парламентских выборах в стране.

Хотя официальные результаты выборов еще не объявлены, Насралла уже заявил что успех "Хезболлы" на выборах гарантирует продолжение политики "сопротивления Израилю", передает ВВС.

Премьер-министр Ливана, суннит Саад Харири, сообщил, что возглавляемая им и пользующаяся поддержкой Запада правящая партия "Движение за будущее" потеряла по итогам выборов треть мандатов.

Ожидается, что Харири будет предложено сформировать "правительство единства", в которое войдут представители всех основных партий.

Однако аналитики отмечают, что его политическая позиция ослаблена и ему будет еще более сложно как-либо контролировать деятельность "Хезболлы".

Согласно конституции Ливана, пост премьер-министра должен занимать мусульманин-суннит, спикером парламента должен быть шиит, а президентом - христианин-маронит.

Выступая по телевидению на следующий день после всеобщих выборов, Хасан Насралла объявил о "великой политической и моральной победе движения сопротивления, которое защищает суверенитет страны". Он не сказал, сколько именно мест в парламенте займут представители "Хезболлы" и их союзники, но заявил, что цели предвыборной кампании были достигнуты.

Агентство Рейтер сообщает, что, согласно предварительным результатам, "Хезболла" и ее союзники заручились по меньшей мере 67 из 128 мандатов в парламенте. При этом число депутатов от самой "Хезболлы", судя по всему, останется неизменным - у нее всего 13 кресел.

Движение "Хезболла" было создано в начале 1980-х годов в качестве сопротивления израильской оккупации южного Ливана. На сегодняшний день "Хезболла" - это влиятельная политическая организация с отдельным военизированным крылом. Она также контролирует многие программы социальной помощи населению.

Страны Запада и Израиль считают ее террористической организацией. В 2006 году Израиль вторгся в Ливан в надежде разгромить "Хезболлу".