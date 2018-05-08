Компания из Германии проявила интерес к развитию Мэркулештского международного аэропорта

Возможности развития Мэркулештского аэропорта с привлечением международных концернов обсуждались на встрече премьер-министра Павла Филипа с членом совета управляющих аэропорта Франкфурта, бывшим министром экономики, транспорта и регионального развития федеральной земли Гессен Дитером Пошем.

Как сообщает Молдпрес, официальные лица отметили, что потенциал Мэркулештского международного аэропорта может быть освоен путем внедрения профессиональной системы управления. В этой связи немецкая сторона выразила готовность предоставить необходимый опыт для реформирования аэропорта и развития услуг грузовых и пассажирских авиаперевозок на самом высоком уровне. В результате аэропорт станет деловым центром, способным обеспечить связь между СНГ и ЕС, в том числе благодаря выгодному географическому положению.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство заинтересовано в реализации этого проекта и будет продолжать поддерживать прямую связь с потенциальными инвесторами, особенно по вопросам, связанным с развитием деловой инфраструктуры и увеличением экономического потенциала страны. В этом контексте Павел Филип отметил предпринятые правительством усилия по улучшению инвестиционного климата и упрощению отношений между бизнес-средой и государством.

Стороны также отметили важность сотрудничества в научной сфере, в области передачи знаний и обмена опытом преподавателей из Республики Молдова и Германии. В частности, был отмечен вклад немецкой стороны в оснащение инженерно-технического колледжа в Страшенах, где по модели дуального обучения идет подготовка квалифицированных кадров для работающих в РМ компаний, главным образом в автомобильном секторе.