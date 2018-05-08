Румынский язык является значительным затруднением для некоторых депутатов

Не было заседания, на котором народные избранники не переделали бы слова или не использовали бы в своих выступлениях руссизмы. Некоторые допускают даже ругательства. Анализ парламентских выступлений был проведен доктором-хабилитат Ириной Кондря.

Некоторые народные избранники с успехом сдают тест по румынскому языку, когда читают текст с листка. Однако, они сталкиваются со значительными проблемами, когда им приходится говорить свободно.

Есть и депутаты, которые используют множество руссизмов. Некоторые слова кажутся просто-напросто переиначенными многими депутатами. Есть и такие, которые понятия не имеют, что означают произнесенные ими слова.

На заседаниях парламента слышны и ругательства.

И во время предвыборных дебатов некоторые не контролируют свои эмоции и прибегают к невообразимым оскорблениям.

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