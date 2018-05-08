Евровидение-2018: журналиста в Лиссабоне ранили ножом

В Лиссабоне греческого журналиста, приехавшего освещать Евровидение-2018, ранил ножом и ограбил неизвестный. В настоящее время мужчина госпитализирован.

Инцидент произошел в понедельник утром, несмотря на то, что меры безопасности в городе повышены - фактически "на каждом углу" стоят полицейские.

В настоящее время жизнь журналиста находится вне опасности. По информации издания Star, мужчина имел с собой довольно крупную сумму денег - около 4 тысяч евро.

Атаковавший его мужчина скрылся с места преступления, передает korrespondent.net.